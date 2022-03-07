إنقاذ عائلة من 7 أفراد علقت وسط عاصفة ثلجية بالبويرة

هواة يخاطرون بحياتهم رغم التحذيرات

تمكن، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أعوان الحماية المدنية التابعون للمركز المتخصص في الإنقاذ في المناطق الوعرة بتيكجدة في البويرة من إنقاذ عائلة مشكلة من 7 أفراد منهم طفلان صغيران، وجدوا أنفسهم عالقين وسط عاصفة ثلجية مفاجأة بأعالي منطقة تيكجدة، أين عثر عليهم بصعوبة في حالة تعب شديد وبرودة منخفضة كادت أن تتسبب في تجمدهم قبل أن يتم التكفل بهم على مستوى المركز التابع للحماية المدنية.

أعوان الحماية المدنية عثروا عليهم بصعوبة في حالة مزرية

استنادا إلى معلومات قدمها رئيس خلية الإعلام التابع للمديرية الولائية للحماية المدنية بالبويرة الملازم الأول يوسف عبدات، فإن مصالحه تلقت اتصال استغاثة حول تواجد مجموعة أشخاص محاصرين وسط عاصفة ثلجية بأعالي تيكجدة، بالتزامن مع الاضطرابات الجوية التي تضرب المنطقة، وهو ما دفعها إلى الاستنجاد بأعوان المركز المتقدم المتخصص في الإنقاذ لتيكجدة، حيث تمكن هؤلاء بصعوبة نظرا لظروف المناخ وطبيعة المكان في ظل هبوب واشتداد العاصفة الثلجية، من الوصول إلى المعنيين وهم 7 أشخاص من عائلة واحدة، تتراوح أعمارهم بين 13 و56 سنة، منهم طفلان، بحسب ذات المتحدث، عثر عليهم بالمكان المسمى أسول، في ظروف صعبة من برودة وتعب شديدين، ليتم العودة والتكفل بهم في المركز التابع للحماية المدنية ثم تحويلهم إلى البويرة بعد أن تم إنقاذهم من التجمد بالمنطقة.

إصرار على المجازفة!

وشهدت منطقة تيكجدة مؤخرا، عدة حوادث لضياع وتيهان وسط الثلوج والأماكن الوعرة، كادت أن تتسبب في وفيات وسط مغامرين من هواة أو غرباء عن المنطقة، في ظل غياب الثقافة السياحية والتجول في ظل الظروف المناخية الصعبة في مثل تلك المناطق الوعرة، وهذا رغم التحذيرات المتكررة لمصالح الحماية المدنية وكذا الجهات الرسمية الأخرى، حيث تم تسجيل إنقاذ أكثر من 10 حالات سواء من عائلات بأكملها أم مجموعات شباب حملتهم روح المغامرة دون دراية بطبيعة المنطقة أو مستلزمات التواجد هناك والأخطار المحدقة بهم، ليجدوا أنفسهم محاصرين وسط عواصف ثلجية وبرودة شديدة يمكن أن تتسبب في تجمدهم هناك، مما يستدعي ضرورة تجنب التردد في مثل تلك الأماكن لاسيما في الظروف المناخية المضطربة خلال موسم الشتاء.

وكشف رئيس خلية الإعلام لمديرية الحماية المدنية أن مصالحه وضعت المركز المتقدم لفرقة الإنقاذ في المناطق الوعرة بتيكجدة خصيصا بغرض التدخل السريع والفعال في حالة تسجيل مثل هذه الحوادث، هذا بالإضافة إلى التواجد المستمر على مستوى المنطقة عبر تسخير تشكيلات من الأعوان مهمتهم إرشاد المترددين على المنطقة وتحسيسهم بضرورة تجنب الابتعاد كثيرا لاسيما بصورة منفردة، هذا دون الحديث عن الحملات التحسيسية والتوعية التي تقدمها بالموازاة مع التحذيرات المستمرة في حالة ترقب اضطرابات جوية واحتمال عواصف ثلجية بالمنطقة المرتفعة جدا، كما أن السلطات الولائية لجأت إلى منع وصول المركبات والحافلات إلى أعالي تيكجدة خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد توافدا هائلا من العائلات والأشخاص لزيارة المنطقة، غير أنها تتسبب في حالة ازدحام كبيرة وحالة من الفوضى تجد فيها عائلات نفسها عالقة لساعات طويلة، مما جعل من تلك الإجراءات وسيلة لتجنب حدوث الأسوإ وحماية الأشخاص المترددين على المنطقة وضمان سلامتهم.