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الجزائر
كانوا عالقين بعد تعطل قاربهم

إنقاذ 13 “حراقا” بينهم طفلان بساحل مستغانم

ب. يعقوب
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إنقاذ 13 “حراقا” بينهم طفلان بساحل مستغانم
أرشيف

أفاد المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ للواجهة البحرية الغربية في وهران، أن الوحدات العائمة البحرية، نجحت في إنقاذ 13 مهاجراً غير شرعي بينهم طفلان وامرأة من موت محقق مساء الجمعة على بعد 10 أميال بحرية شمال شاطئ سيدي منصور شرق مستغانم، بعد تدخل وحدة إنقاذ تابعة لقوات خفر السواحل للمجموعة الإقليمية لحرس السواحل، على إثر إخطار ورد إليها يفيد بوجود قارب صيد تقليدي الصنع مزود بمحرك قوته 40 حصانا على متنه 13 حراقا انطلقوا من شواطئ شرق مستغانم، يطلب النجدة بعد عطب أصاب محرك القارب الذي كان يقل الحراقة .

وعلم أن صيادين محليين في الساحل الشرقي لذات الولاية، كانوا أبلغوا الجهات الأمنية بوجود مهاجرين غير نظاميين على مقربة من أعالي البحار الدولية في وضع حرج جدا بعد تعطل محرك قارب الصيد، الذي كان في طريقه إلى جزر مايوركا الإسبانية حسب ما أشار إليه ذات المصدر.

وتقول المعلومات إن الوحدة العائمة البحرية استطاعت إنقاذ هؤلاء المرشحين لبلوغ الساحل الإيبيري، حيث جرى اقتيادهم إلى الميناء الصغير وسلمتهم إلى مصالح الدرك، التي باشرت تحقيقها معهم بخصوص ظروف الرحلة السرية وهوية مدبر الهجرة غير الشرعية، في ظل تجدد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إذ تم اعتراض 7 قوارب سريعة مجهزة بمحركات قوتها 115 حصانا في ظرف يقل عن 96 ساعة، في كل من بن عبد المالك رمضان وعين إبراهيم في مستغانم.

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