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الجزائر

إنقاذ 5 عائلات من حريق منزل ببوزريعة

الشروق أونلاين
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إنقاذ 5 عائلات من حريق منزل ببوزريعة
ح. م
صورة تعبيرية

تمكنت مصالح الحماية المدنية في إخماد حريق شب اليوم السبت، 26 أفريل، في منزل بالجزائر العاصمة وإنقاذ 5 عائلات عالقة في الداخل.

ووفقا لما أفادت به الحماية المدنية، تم إخماد الحريق ومنع انتشاره لباقي المنزل وإنقاذ 5 عائلات كان أفرادها محصورين داخل المنزل.

فيما خلف الحادث إصابة شخص له ضيق في التنفس تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد تدخلت على الساعة 13:25 من أجل إخماد حريق غرفة في الطابق الأرضي لمنزل متكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق، ببلدية ودائرة بوزريعة.

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