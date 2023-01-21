إنقاذ 86 شخصا من الموت اختناقا بالغاز

تزامنا مع استمرار التقلبات الجوية

أنقذت وحدات الحماية المدنية، خلال اليومين الماضيين، تزامنا مع استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق الوطن، 86 شخصا تعرضوا للاختناق جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه والحمام داخل منازلهم عبر عدة ولايات، حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان ومن ثم نقلهم إلى المؤسسات الاستشفائية.

وبالمقابل سجلت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها تلقت “الشروق” نسخة منه، وفاة 6 أشخاص اختناقا بغاز أحادي الكربون المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة ومسخنات الحمام في كل من برج بوعريريج التي شهدت وفاة أم وابنتها تبلغان من العمر 33 سنة وعامين، اثر تسرب هذا الغاز الخطير من مدفأة بالمسكن العائلي بقرية مزيرعة ببلدية منصورة، وبولاية ميلة سجل وفاة شيخ يبلغ من العمر 70 سنة اثر تسرب للغاز من مدفأة بمشتة عباسة ببلدية بوحاتم.

وبولاية تلمسان توفيت امرأتان تبلغان من العمر 77 سنة و81 سنة من عائلة واحدة، تعرضتا للاختناق بغاز أحادي الكربون المنبعث من سخان الماء بالمسكن العائلي الكائن بحي 320 مسكن ببلدية الغزوات، إلى جانب وفاة رجل يبلغ من العمر 53 سنة مختنق بالغاز المنبعث من سخان الحمام الواقع بحي 400 مسكن ببلدية منصورة، حيث تم نقل الضحايا إلى المؤسسات الاستشفائية.

من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بـ259 تدخل اثر وقوع حوادث مرور في عدة ولايات، خلفت وفاة 8 أشخاص وإصابة 267 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

للإشارة فقد أحصت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 19 إلى 21 جانفي الجاري، 5400 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن، وهذا على اثر تلقي مكالمات الاستغاثة وطلب النجدة من طرف المواطنين.