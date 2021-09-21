إنهاء “أزمة توظيف” أساتذة المدارس العليا قريبا

بلعابد يعلن:

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الثلاثاء، بأن 800 أستاذ من خريجي المدارس العليا على المستوى الوطني، لم يتم توظيفهم لحد الساعة، فيما شدد على أنه سيتم التكفل بتسوية وضعياتهم المهنية والإدارية والمالية قريبا خلال السنة الدراسية الجارية 2021/2022 .

وجدد، المسؤول الأول عن القطاع، خلال الندوة الصحافية التي نشطها الثلاثاء بمناسبة الدخول المدرسي للموسم الدراسي الجاري 2021/2022، تأكيده بأن تأجيل الدخول إلى غاية 21 سبتمبر الجاري بدل 7 منه، كان بهدف إعطاء فرصة إضافية لتلقيح أكبر عدد من منتسبي القطاع، قصد تأمين الدخول الاجتماعي وتحقيق “مناعة جماعية” في الوسط المدرسي ومن ثمة دخول سنة دراسية صحية وآمنة بامتياز، وذلك عملا بتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أعطى تعليمات بضرورة تلقيح جميع منتسبي مختلف القطاعات الوزارية قبل الدخول المدرسي الذي يأتي اليوم في ظروف استثنائية جراء استمرار أزمة الوباء.

وأفاد، الوزير بلعابد بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد شدد في عديد المناسبات على أهمية العمل على عصرنة النظام التربوي والانتقال إلى مصف المدرسة الحديثة، من خلال الانتقال إلى “المدرسة الرقمية” بصفة تدريجية، بالاستعمال التدريجي لمختلف التجهيزات والوسائل الحديثة والمتطورة كاللوحات الذكية “الطابلات” والسبورات التفاعلية، وذلك من أجل إنهاء معاناة التلاميذ من ثقل المحفظة.

وبلغة الأرقام، أعلن الوزير بأن أزيد من 10 ملايين تلميذ، قد التحقوا الثلاثاء بمقاعد الدراسة، موزعين على 28585 مؤسسة تربوية، والذين سيؤطرهم حوالي 510 ألف أستاذ موزعين على الأطوار التعليمية الثلاثة.

وأضاف بلعابد بأن قطاعه قد استقبل ودشن 473 مؤسسة تربوية جديدة موزعة وطنيا من بينها 303 مدرسة ابتدائية و67 متوسطة و73 ثانوية.