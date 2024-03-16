إنهاء التأخّرات وإصلاح الطائرات.. ملفّات أولوية بالجوّية الجزائريّة

بن حمودة يتعهد بتسوية 8 مطالب لنقابتي الصيانة والوحدة التقنية

وعد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية حمزة بن حمودة بالتكفل بـ8 مطالب لنقابتي صيانة الطائرات والوحدة التقنية لمطار هواري بومدين، خلال لقاء عمل جمعه بهم، ويندرج ذلك في إطار تطوير قسم الصيانة الذي يعد العصب الاستراتيجي لسلامة المسافرين، حيث تهدف إدارة الشركة من خلال هذه الإجراءات إلى تحريك برنامج الرحلات وإعطائها ديناميكية خاصة، والمساهمة في تقليص التأخّرات لأدنى حد، وتوفير جاهزية الأسطول الجوي بالشكل الأفضل.

وكشفت نقابتا تقنيي صيانة الطائرات والوحدة التقنية لمطار هواري بومدين عن اجتماع عمل مع الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية حمزة بن حمّودة، ورئيس قسم الصيانة وإصلاح الطائرات، تم خلاله طرح 8 نقاط تخص الجانب التقني للشركة، تعهّد الرئيس المدير العام للجوّية الجزائرية بالتكفّل بها.

معالجة الترقية والتوظيف وإعادة تأهيل كافة المعاقبين قبل نهاية رمضان

وتؤكد نقابة تقنيي صيانة الطائرات التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، التي يشغل منصب أمينها العام بورحلي محمد رضا، ونقابة الوحدة التقنية لمطار هواري بومدين والتي يشغل منصب أمينها العام “م- داودي” لجميع العمال، بأنه تمَ عقد اجتماع عمل بتاريخ 10 مارس 2024 مع كلَ من الرئيس المدير العام، ورئيس قسم الصيانة وإصلاح الطائرات وفريقه، ومختلف زملائهم من النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات.

وتمّ خلال هذا الاجتماع، حسب بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، مناقشة وضعية مديرية الصيانة وإصلاح الطائرات والتحدّيات التي يجب رفعها لإعادة خدمات الصيانة بالشركة إلى المستوى الدولي، ويتضمّن بيان النقابتين: “لمسنا في كلمة الرئيس المدير العام الصراحة والإرادة الحقيقية والصَادقة للتَكفل بالشَكاوى التي تم طرحها من قبل الشركاء الحاضرين بشكل فعّال”.

وتتمثّل الانشغالات، وفق ذات البيان، في توظيف وتكوين وتأهيل العمال التقنيين وتحسين ظروف العمل وفتح ملفّ الترقية، التثبيت والتقدّم ومعالجة منحة التأهيل لعمال الدعم التقني للطيران وتوفير الملابس والأدوات المناسبة لجميع العمال والتكفل بشكاوى التوقفات التقنية ومعدّات حالات الطوارئ وإعادة تقييم منحة الورشة في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى مطلبهم الرئيسي المتعلق بإعادة تقييم المنح الخاصة.

هذا واستغلت نقابة تقنيي صيانة الطائرات وعمال مديرية الصيانة وإصلاح الطائرات هذه الفرصة لشكر المسؤول الأول في الشركة وجميع الأشخاص الذين ساهموا في إعادة تأهيل الأشخاص المعاقبين في انتظار أن يتم إعادة تأهيل جميع الأشخاص المتبقين خلال شهر رمضان الجاري، كما تم اتخاذ قرار بعقد اجتماع مع رئيس القسم وفريقه في نهاية كل شهر لتقييم تقدم الملفات.

وأطلقت نقابة تقنيي صيانة الطائرات التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين نداء لجميع العمال للانضمام بقوة إلى مشروع تعزيز الصَيانة، وعدم التردد في بذل كل الجهود لحماية إنجازات الصيانة والحفاظ عليها ومنح مكانة مرموقة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية على الصعيد الدولي.

هذا وتُعوّل الإدارة الجديدة للجوّية الجزائرية على تطوير خدمات الصيانة وتحسينها لضمان رحلات مريحة وآمنة للزبائن ومنافسة الشركات الرائدة في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، كما تسعى الشركة لتحويل الجزائر مستقبلا إلى قطب رائد في مجال صيانة الطائرات.