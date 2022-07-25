إنهاء برنامج الترقوي العمومي قبل نهاية 2022

وزارة السكن تفنّد إشاعات "عدل 3"

نفى مرجاني محمد، مدير السكن المركزي بالوزارة، ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص فتح باب الاكتتاب ضمن صيغة عدل 3 .

وأوضح المسؤول الوزاري، عبر منتدى جريدة “الشعب”، الإثنين، أن ما تبقى من انجاز كل الصيغ يناهز 820 ألف وحدة سكنية.

وقدم المتحدث بالمناسبة أرقاما تخص حصيلة القطاع والحصص التي تم توزيعها ستينيّة الاستقلال، مؤكدا أنه الى غاية اليوم لا تزال هناك عدة ورشات لإنجاز السكن في مختلف الصيغ.

كما شدد على حرص وزارة السكن لأجل الانتهاء من أشغال الملاعب الكبرى منها ملعبا وهران وبراقي، وهذا الأخير يُنتظر تدشينه قريبا، أما ملعب الدويرة فقد تم تسخير كل الامكانيات للانتهاء من أشغاله، بحسب المسؤول نفسه.

وفي سياق متصل، كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، نسيم غالم، الاثنين، عن تسليم أكثر من 43 وحدة بصيغة السكن الترقوي العمومي على المستوى الوطني.

مضاعفة العمل بموقع “عدل 13300” بسيدي عبد الله

وأوضح غالم بمناسبة المنتدى نسفه أنّ مؤسسة الترقية العقارية تمكّنت من إطلاق 43716 سكن ترقوي عمومي، تم منها تسليم 43142 وحدة، فيما تبقت 450 وحدة بولاية تلمسان و124 وحدة أخرى بالعاصمة، سيتم توزيعها خلال الأشهر المقبلة.

وعليه، يضيف المتحدث، “سيتم قبل نهاية هذه السنة طي ملف برنامج الترقوي العمومي، استجابة للتعليمات التي أسداها وزير السكن والعمران والمدينة”، كما أكد أنّ المنصة الرقمية التي وضعتها المؤسسة لاستقبال الاكتتابات أعطت “دفعاً كبيراً” للتسجيلات، حيث أنها مكنت من بيع مخزون المؤسسة بسرعة.

أما بخصوص البرنامج الحر للمؤسسة، أكد غالم أنه “يشمل 16 ألف وحدة سكنية، هي حاليا قيد الانجاز”، مؤكداً أنّ التسجيلات مستمرة على مستوى هذه المنصة إلى غاية استكمال المخزون المتوفر من الوحدات السكنية.

من جهة أخرى طلب وزير السكن طارق بلعريبي، من القائمين على موقع “عدل 13300 بسيدي عبد الله” بالعاصمة، وضع برنامج زمني لمؤسسات الإنجاز للانتهاء من أشغال البناء وتهيئة الموقع.

وأوضح بيان لوزارة السكن أن الوزير أسدى، الاثنين، خلال زيارة تفقد للموقع تعليمات بضرورة الانتهاء من الدراسات المتعلقة بأشغال الربط الخارجية (أي خارج الموقع) بقنوات المياه وكذا الصرف الصحي، الكهرباء والغاز.

كما أوضح البيان أن الوزير التقى بجميع المؤسسات الشاغلة في الموقع سواء المكلف ببناء العمارات أو التهيئة العمرانية، حيث تمت مناقشة جميع الأمور التقنية بالموقع، من مضاعفة العمل لاستكمال العمارات إلى وضع طريقة عمل منطقية على مستوى الموقع، للتمكين من إنجاز أشغال التهيئة الخارجية، لاسيما استخراج وتحويل جميع الأتربة ووضع مخطط نقل داخل الموقع، وهذا لحسن سيرورة ورشة إنجاز السكنات وتهيئتها.

كما تم التطرق إلى أشغال التهيئة الخارجية وإنجاز جدران الإسناد والتي يبلغ طولها على مستوى الموقع 5.6 كلم، تم إنجاز 2.3 كلم إلى حد الآن.

بخصوص أشغال إنجاز محولات الكهرباء، والتي يبلغ عددها 140، فإن الأشغال متواصلة وقد بلغت قرابة 30 محولا تم إنجازها، يضيف المصدر.