-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إنهاء دورة المنتخبات المحلّية قبل الآوان بعد وفاة “بن حمودة”

الشروق الرياضي
  • 55
  • 0
إنهاء دورة المنتخبات المحلّية قبل الآوان بعد وفاة “بن حمودة”
الفقيد بلال بن حمودة في إحدى آخر حصصه التدريبية مع المنتخب المحلّي.

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السبت، عن إلغاء الدورة الرباعية الودية للمنتخبات المحلّية، بعد وفاة اللاعب الدولي بلال بن حمودة.

وكان اللاعب بلال بن حمودة قد فارق الحياة في توقيت مُبكّر من صباح الجمعة، بعد تعرّضه لِحادث مُرور مُروّع.

وانطلقت هذه الدورة الإثنين الماضي، وبُرمج لها أن تدوم إلى غاية الأحد المقبل. بِمشاركة المنتخبات المحلّية للجزائر والكونغو الديموقراطية والسنيغال والنيجر.

وقبل إنهائها، لُعبت جولتان بِميدانَي “5 جويلية 1962″ بِالعاصمة، و”مصطفى شاكر” بِالبليدة. وكان يُفترض إقامة الجولة الثالثة والأخيرة هذا الأحد.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بِهذا الشأن البيان المُدرج أدناه.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: نتيجة تهمّ المنتخب الوطني

بِالفيديو: نتيجة تهمّ المنتخب الوطني

بِالفيديو: العدّاء بوعناني يُهدي الجزائر ذهبية في البطولة الإفريقية

بِالفيديو: العدّاء بوعناني يُهدي الجزائر ذهبية في البطولة الإفريقية

أربع مقابلات بِنكهة عطلة الصّيف

أربع مقابلات بِنكهة عطلة الصّيف

تعاطف عربي مع أسرة اللاعب الدولي الجزائري الفقيد “بن حمودة”

تعاطف عربي مع أسرة اللاعب الدولي الجزائري الفقيد “بن حمودة”

هل سقط آدم الوناس مُجدّدا في فخّ الإصابات؟

هل سقط آدم الوناس مُجدّدا في فخّ الإصابات؟

بوقرة يُعزّي في وفاة لاعبه “بن حمودة”

بوقرة يُعزّي في وفاة لاعبه “بن حمودة”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد