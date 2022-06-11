إنهاء دورة المنتخبات المحلّية قبل الآوان بعد وفاة “بن حمودة”

الفقيد بلال بن حمودة في إحدى آخر حصصه التدريبية مع المنتخب المحلّي.

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السبت، عن إلغاء الدورة الرباعية الودية للمنتخبات المحلّية، بعد وفاة اللاعب الدولي بلال بن حمودة.

وكان اللاعب بلال بن حمودة قد فارق الحياة في توقيت مُبكّر من صباح الجمعة، بعد تعرّضه لِحادث مُرور مُروّع.

وانطلقت هذه الدورة الإثنين الماضي، وبُرمج لها أن تدوم إلى غاية الأحد المقبل. بِمشاركة المنتخبات المحلّية للجزائر والكونغو الديموقراطية والسنيغال والنيجر.

وقبل إنهائها، لُعبت جولتان بِميدانَي “5 جويلية 1962″ بِالعاصمة، و”مصطفى شاكر” بِالبليدة. وكان يُفترض إقامة الجولة الثالثة والأخيرة هذا الأحد.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بِهذا الشأن البيان المُدرج أدناه.