إنهاء عمليات التوظيف بالجامعات قبل شهر أكتوبر

تعليمات للإسراع في المسابقات

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري مؤسسات القطاع بإنهاء عمليات التوظيف الخاصة بالأساتذة المساعدين، صنف “ب”، قبل انطلاق الموسم الجامعي الجديد 2021/2022، فيما بادرت الجامعات المعنية والمدارس العليا بالإعلان عن عدد المناصب المفتوحة وعملية إيداع الملفات منذ بداية شهر أوت الجاري، من أجل توظيف ما يقارب 1400 أستاذ في مختلف التخصصات لسد احتياجات القطاع فيما يخص التأطير.

وراسلت الوزارة ـ حسب ما أكدته مصادر “الشروق” – مديري الجامعات مؤخرا من أجل حثهم على ضرورة الإسراع في تنظيم عمليات التوظيف ولاسيما تلك المتعلقة بالأساتذة الجامعيين صنف “ب”، وهذا من أجل تمكين الناجحين بعد اجتيازهم لمقابلة الانتقاء من الالتحاق بمناصب عملهم مباشرة مع الدخول الجامعي بداية من 3 أكتوبر المقبل، حيث سيتعين على المؤسسات الجامعية المعنية فتح مسابقة التوظيف وتنظيمها خلال شهر سبتمبر، لضمان استئناف النشاطات البيداغوجية بأريحية وتوزيع رزنامة الدروس على الأساتذة القدامى وحتى الجدد.

وتنفيذا للمراسلة، بادرت مؤسسات التعليم العالي إلى الإعلان عن المناصب المالية المفتوحة والتخصصات المطلوبة للتوظيف برسم السنة الجامعية 2021/2022، ومنها جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر العاصمة والتي ستفتح مسابقة توظيف على أساس الشهادة لـ36 أستاذا في مختلف التخصصات موزعين عبر كليات الفيزياء والهندسة المدنية والكيمياء والهندسة الميكانيكية وهندسة الطرائق والفيزياء، إذ يشترط أن يكون المترشحون حائزين على شهادة دكتوراه علوم أو ما يعادلها، أو شهادة ماجستير، مع استيفاء عدة معايير أخرى تدخل ضمن معايير الانتقاء منها الخبرة المهنية والنشاطات العلمية للمترشح وغيرها.

كما أعلنت جامعة قاصدي مرباح بورقلة عن فتح مسابقة توظيف كبرى في عدد من التخصصات لفائدة الأساتذة المساعدين صنف “ب”، وقبلها جامعة سعد دحلب بالبليدة أعلنت عن مسابقة توظيف في 10 مناصب في عدة تخصصات بكليات العلوم الطبيعية والحياة وكلية العلوم، فيما أعلنت جامعة تيارت منذ أيام عن فتح 31 منصبا ماليا لتوظيف أساتذة مساعدين صنف “ب” في كليات العلوم الاقتصادية والتجارية والحقوق والعلوم السياسية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والآداب واللغات والعلوم التطبيقية والرياضيات والإعلام الآلي.

جدير بالذكر، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، كان قد أعلن مع نهاية الموسم الجامعي الفارط عن فتح مسابقة توظيف حوالي 1400 أستاذ لسد العجز المسجل في بعض الجامعات والتخصصات مع بداية الدخول الجامعي المقبل، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن القطاع يوظف حوالي 63 ألف أستاذ.