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الجزائر
أفرادها قاموا بالسطو على 10 سيارات في عدة ولايات

إنهاء كابوس عصابة تعتدي على سائقي “كلونديستان” لسرقة مركباتهم

توفيق. ب
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إنهاء كابوس عصابة تعتدي على سائقي “كلونديستان” لسرقة مركباتهم
أرشيف

وضع عناصر الدرك الوطني ببجاية، حدا لشبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات، بواسطة الاعتداء على الضحايا وسرقة مركباتهم، تنشط على المستوى الوطني، حيث تمكن أفراد العصابة من سرقة 10 سيارات عبر عدة ولايات، لينتهي بذلك كابوس ظل يطارد سائقي المركبات.
وتعود وقائع القضية، إثر تلقي مركز العمليات بمقر المجموعة لمكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر من طرف أحد مستعملي الطريق، مفادها تعرضه لمحاولة سرقة سيارته من نوع “سوزوكي” من طرف شخصين يجهل هويتهما بعد ما اعتدوا عليه بالضرب، وأثناء التحقيق مع الضحية، أكد أنه بتاريخ الوقائع كان قادما من بلدية أوقاس ومتوجها إلى بلدية تيشي على متن سيارته وعند وصوله لمخرج النفق المتواجد ببلدية أوقاس شاهد شخصين يقفان على حافة الطريق، حيث أوقفاه واتفقا معه على نقلهما إلى بلدية سيدي عيش (الرميلة) مقابل مبلغ مالي، المشكوك فيهما قدم نفسيهما للضحية على أنهما دركيان يعملان بالرميلة وبوصولهم إلى بلدية واد غير، وبالضبط الطريق الوطني رقم 12، طلب منه أحد المشتبه فيهما التوقف لقضاء حاجته، فتوقف بمكان معزول، على إثرها استغل المشكوك فيه الفرصة فانهال عليه بالضرب، ليحاول الضحية الفرار خارج السيارة، كما حاول المشكوك فيه الثاني قيادة المركبة في تلك اللحظة، غير أن توقف أحد مستعملي الطريق جعل المشكوك فيهما يلوذان بالفرار باتجاه غابة مجاورة، على إثر ذلك تم تنقل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد غير إلى عين المكان وإجراء المعاينات اللازمة، أين تم العثور على هاتف نقال أحد المشكوك فيهما وبعد الاستغلال الأمثل له تم تحديد هوية صاحب الهاتف، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 32 سنة، ينحدر من ولاية ميلة، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتمديد الاختصاص إلى محكمة ميلة، تم توقيف المعني واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.
وأكد الموقوف ضلوعه في محاولة سرقة سيارة الضحية رفقة شريكه الفار، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 28 سنة، كما أكدا أنهما ارتكبا عدة سرقات للسيارات بولايات أخرى منها سرقة سيارة من نوع “بيجو 207” بالقرب من محور الدوران بمدينة برج بوعريريج وسرقة سيارة من نوع “لوقان داسيا” من المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، وسرقة سيارة أخرى من نوع 207 وسيارة من نوع “رونو كومبيس” من ولاية بجاية، وسرقة سيارة من نوع “هيونداي أكسنت” من ولاية جيجل، وسرقة سيارة من نوع “سكودا” من ولاية قسنطينة، وسرقة سيارة من نوع “رونو سامبول” من ولاية ميلة، وسرقة سيارة “سامبول” من ولاية سكيكدة، وسرقة سيارة من نوع “هيواندي” من ولاية البويرة، كما تم تحديد عنصرين آخرين تابعين للشبكة أحدهما ينحدر من ولاية ميلة والثاني ينحدر من ولاية أم البواقي مهمتهما إخفاء المسروقات وبيعها وتقسيم الأموال فيما بينهم.
ويستهدف عناصر الشبكة سائقي السيارات الذين يمتهنون مهنة نقل المسافرين دون رخصة “كلونديستان أو فرود”، حيث تم التنسيق الأمني مع مختلف الوحدات التي باشرت التحقيقات فيها، أين تدخلوا وعالجوا هذه القضايا كلها، وتم إنجاز ملف في القضية.

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