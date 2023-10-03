إنهاء مهام الأمين العام والمدير الفني الوطني ورئيس خلية الإعلام

إقالة المسؤول عن مركز سيدي موسى فضلا عن قرارات أخرى

اتّخذ رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي، الثلاثاء، عدّة قرارات تخصّ أعلى هيئة تُسيّر شؤون اللعبة الأكثر شعبية في البلاد.

جاء ذلك على هامش أوّل اجتماع للمكتب الفيدرالي لِاتحاد الكرة الجزائري، تحت إشراف وليد سعدي. بِمقرّ الهيئة بِدالي إبراهيم.

وتمثّلت القرارات المُتّخذة على النّحو التالي:

– يُعلن اتحاد الكرة الجزائري عن اسمَي الأمين العام الجديد لِهيئته، والمدير الفني الوطني، في المستقبل القريب. وهما منصبان كانا يشغلهما كلّ من منير دبيشي ومصطفى بسكري، على التوالي.

واستهلّ دبيشي مهامه في نوفمبر 2021، بينما بدأ بسكري عمله في ديسمبر 2022.

– تقرّر فتح باب الترشيحات لِشغل منصب مدير الاتصال والتسويق بـ “الفاف”، وهي وظيفة كانت مُسندة إلى الإعلامي صالح باي عبود، منذ مارس 2017.

– شفيق ملوكي مديرا جديدا للمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، خلفا لِيوسف أوزنالي الذي شغل المنصب لِأكثر من 7 سنوات.

– ناصر شارب ومحمد الأمين مسلوق: نائبان أوّل وثانٍ – على التوالي – لِرئيس “الفاف”.

وتشكّلت أسماء رؤساء اللجان، على النّحو التالي:

– أحمد خرشي رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم.

– جميل ولد عامر رئيس لجنة الشؤون المالية.

– الأستاذ رضوان نقادي رئيس لجنة الشؤون القانونية.

– الدكتور جمال الدين دمرجي رئيس اللجنة الطبية.

– أحسن تومبوكتو رئيس لجنة كأس الجمهورية.

– رفيقة غلاتي رئيسة لجنة الكرة النسوية.

– عبد القادر بوطيبة رئيس لجنة الكرة الشاطئية.

– كريم قاصد مكلّف بِمتابعة المنتخبات الوطنية.

– رشيد جكيني مُكلّف بِالتنسيق بين رابطات كرة القدم.

– مراد مزيان مُكّلف بِملفّ الكرة المحترفة.

– علاء الدين عيساني مكلّف بِكرة القدم صنف الهُوّاة.

فضلا عن ذلك، أسند سعدي مسؤوليات جديدة إلى كلّ من:

– فؤاد مخلوف مدير مكتب رئيس “الفاف”.

– سليمة بنيستي مديرة الشؤون الإدارية والمالية.

– عبد الكريم حيمور مُكلّف بِمعاينة المواهب الشابّة في الخارج.