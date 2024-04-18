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الجزائر

إنهاء مهام الرئيس المدير العام لجريدة الجمهورية

الشروق أونلاين
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إنهاء مهام الرئيس المدير العام لجريدة الجمهورية
ح.م
وزير الاتصال في مقر جريدة الجمهورية

أعلن وزير الاتصال محمد لعقاب يوم الخميس، عن قرار بإنهاء مهام الرئيس المدير العام لجريدة الجمهورية محمد عالم.

وحسب ما ذكره بيان للوزارة، فقد اتخذ الوزير لعقاب قراره بشكل فوري، عقب زيارة قادته إلى مقر الجريدة العمومية بولاية وهران.

وجاء في بيان وزارة الاتصال:”لدى زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية وهران، لاحظ لعقاب في مقر جريدة الجمهورية، وجود عدة نقائص واختلالات على مستوى تسيير الجريدة”.

وأرجع البيان قرار إنهاء مهام محمد عالم إلى “سياق تكييف المؤسسات الإعلامية مع قانون الاعلام الجديد، لاسيما القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية”.

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