إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمطار الجزائر طاهر علاش
تم اليوم الثلاثاء، إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمطار الجزائر طاهر علاش، وتعيين عمر حليس مديرا عاما جديدا لمطار الجزائر.
وشغل عمر حليس منصب مسؤول الإدارة واللوجيستيك بـمطار الجزائر.
تم اليوم الثلاثاء، إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمطار الجزائر طاهر علاش، وتعيين عمر حليس مديرا عاما جديدا لمطار الجزائر.
وشغل عمر حليس منصب مسؤول الإدارة واللوجيستيك بـمطار الجزائر.
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