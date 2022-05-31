تم اليوم الثلاثاء، إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمطار الجزائر طاهر علاش، وتعيين عمر حليس مديرا عاما جديدا لمطار الجزائر.

وشغل عمر حليس منصب مسؤول الإدارة واللوجيستيك بـمطار الجزائر.