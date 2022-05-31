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إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمطار الجزائر طاهر علاش

الشروق أونلاين
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إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمطار الجزائر طاهر علاش

تم اليوم الثلاثاء، إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمطار الجزائر طاهر علاش، وتعيين عمر حليس مديرا عاما جديدا لمطار الجزائر.

وشغل عمر حليس منصب مسؤول الإدارة واللوجيستيك بـمطار الجزائر.

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