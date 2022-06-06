إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية

أنهى وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، اليوم الاثنين مهام المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية البروفيسور كمال منصوري.

وجاء في بيان لوزارة الصناعات الصيدلانية أن الدكتور شريف دليح الأمين العام الحالي للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية سيتولى مهام المدير العام بالنيابة

ويأتي هذا التغيير بعد أسبوع من إنهاء مهام الدكتورة طاهي مريم، مديرة التسجيل في الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، ويدخل في إطار إعادة هيكلة تهدف إلى ضمان نجاعة و حسن سير عمل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.