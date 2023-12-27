إنهاء مهام حيمودي وإبعاد الحملاوي عن نشاط التحكيم

قرّر رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي، الأربعاء، إنهاء مهام جمال حيمودي في هيئة التحكيم.

جاء ذلك على هامش آخر اجتماع للمكتب الفيدرالي لِاتحاد الكرة الجزائري، بِمقرّ الهيئة بِدالي إبراهيم.

وكان جمال حيمودي يشغل منصب مسؤول دائرة التكوين والتطوير، في اللجنة الفيدرالية للتحكيم التابعة لـ “الفاف”، وذلك منذ قدوم وليد سعدي إلى رئاسة اتحاد الكرة في سبتمبر الماضي.

وقبل ذلك وحينما استلم جهيد زفيزف مهام رئاسة “الفاف” في جويلية 2022، كان حيمودي يحوز منصب نائب رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم.

وفسّرت هيئة الرئيس وليد سعدي قرار إنهاء مهام جمال حيمودي، بـ “الغياب المُطوّل، وعدم الوفاء بِالتزاماته”، مُشيرة إلى أنها ستتّخذ إجراءات أخرى لاحقا.

فضلا عن ذلك، قرّر اتحاد الكرة تجريد إبراهيم الحملاوي من الشارة الدولية، وإبعاده نهائيا عن نشاط التحكيم. بِسبب “الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها”. عِلما أن الحملاوي كان يُشرف على إدارة المقابلات الوطنية والدولية بِصفة حكم مُساعد.

وكانت “الفاف” قد استدعت إلى مكتبها في الآونة الأخيرة عدّة حكّام، بِسبب اتّخاذهم لِقرارات مُثيرة للجدل، خلال إدارتهم لِمقابلات في البطولة الوطنية للموسم الحالي.

وفي سياق له صلة بِالتحكيم، قال اتحاد الكرة إنه يعمل لِكي تستفيد هيئته من معدّات تقنية الفيديو (الفار) في عام 2024.

والتمس اتحاد وليد سعدي من وزارة الشباب والرياضة، إقصاء اللاعبين السبعة الذين اعتدوا على حكم مباراة أجروها مُؤخّرا، وجمعت بين شباب تاسوست واتحاد جيجل.