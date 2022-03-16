إنهاء مهام رئيس ديوان وزير النقل السابق

أنهيت مهام رئيس الديوان في وزارة النقل جمال بن رجم. بالموازاة مع إنهاء مهام وزير النقل السابق عيسى بكاي يوم 10 مارس الجاري.

وجاء في مرسوم تنفيذي وقّعه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بتاريخ 10 مارس 2022. وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 17 ): “تنهى مهام السيد جمال بن رجم، بصفته رئيسا لديوان وزير النقل”.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلن في وقت سابق، في بيان للرئاسة عن “إنهاء مهام وزير النقل عيسى بكاي، لارتكابه خطأً فادحا خلال ممارسته مهامه”.

وكلّف الرئيس تبون وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، بتسيير وزارة النقل بالنيابة.