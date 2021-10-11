إنهاء مهام سفير الجزائر بالمغرب

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي، يتضمن إنهاء مهام عبد الحميد عبداوي، بصفته سفيرا فوق العادة للجزائر بالمملكة المغربية.

وجاء في الجريدة الرسمية إنه بموجب مرسوم رئاسي، تنهى ابتداء من 26 سبتمبر سنة 2021، مهام السيد عبد الحميد عبداوي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرباط (المملكة المغربية).

واستدعت وزارة الخارجية في جويلية الماضي سفير الجزائر بالرباط للتشاور احتجاجا على تصريحات سفير المغرب بالأمم المتحدة الاستفزازية

وجاء في بيان للوزارة “لقد أشار البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يوم 17 جويلية 2021، إلى ضرورة توضيح المملكة المغربية لموقفها النهائي من الوضع بالغ الخطورة الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك.”