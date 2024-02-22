إنهاء مهام “عمّار بهلول”

عمّار بهلول (في الوسط) يرأس أشغال اجتماع للرّابطة الجهوية لِولاية عنابة، في تاريخ سابق.

أنهى الاتحاد الجزائري لِكرة القدم مهام رئيس الرّابطة الجهوية لِولاية عنابة، في قرار اتُّخذ على هامش آخر اجتماع للمكتب الفيدرالي.

وفي بيان لها، قالت هيئة الرّئيس وليد سعدي: “قرّر المكتب الفيدرالي وبِصفة رسمية إنهاء مهام رئيس الرّابطة الجهوية لِولاية عنابة”، بِسبب “الخروقات الإدارية الخطيرة”، وذلك بعد تقييم داخلي وخارجي من قبل لجنة التدقيق.

وكان المكتب الفيدرالي لـ “الفاف” في اجتماع نوفمبر الماضي، قرّر تجميد نشاط عمّار بهلول رئيس الرّابطة الجهوية لِولاية عنابة، بِصفة مُؤقّتة. وعيّن لجنة تدقيق، وأيضا ثلاثة إطارات تُشرف على إدارة الرّابطة ظرفيا، ريثما يصدر الحكم النّهائي.

للإشارة، فإن عمّار بهلول كان يشغل أيضا منصب عضو في المكتب الفيدرالي لِاتحاد الكرة الجزائري، نُسختَي الرّئيسَين خير الدين زطشي وشرف الدين عمارة.