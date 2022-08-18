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إنهاء مهام قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل

الشروق أونلاين
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إنهاء مهام قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل
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وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن إنهاء مهام قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل زين الدين بناط، وتعيين كمال بن مهدي خلفا له.

وحسب ما جاء في نصّ المرسوم المؤرخ في 2 أوت 2022، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 54)، فقد أنهيت مهام زين الدين بناط بصفته قائدا للمصلحة الوطنية لحرس السواحل ابتداء من 15 جويلية 2022.

كما ينصّ مرسوم رئاسي صدر بنفس التاريخ، على تعيين كمال بن مهدي قائدا للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، ابتداء من تاريخ 16 جويلية 2022.

وعيّن بناط قائدا للمصلحة منتصف شهر مارس من العام الماضي، خلفا لسابقه عبد العزيز شعلال، بموجب مراسيم رئاسية سابقة.

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