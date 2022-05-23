-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر رستم فاضلي  
الجزائر

إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر رستم فاضلي  

الشروق أونلاين
  • 1492
  • 0
إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر رستم فاضلي  

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، مهام محافظ بنك الجزائر، رستم فاضلي، وعيّن صلاح الدين طالب خلفا له.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “طبقا لأحكام المادتين 91 الفقرة 7، و92 الفقرة 7، من الدستور، أنهى اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مهام محافظ بنك الجزائر، السيد رستم فاضلي، وعيّن السيد صلاح الدين طالب، محافظا جديدا للبنك، خلفا له”.

مقالات ذات صلة
لعمامرة: لا وساطات في قضية قطع العلاقات مع المغرب

لعمامرة: لا وساطات في قضية قطع العلاقات مع المغرب

أستاذ يوثق مسيرة ست سنوات مع تلاميذه ويودعهم بالدموع

أستاذ يوثق مسيرة ست سنوات مع تلاميذه ويودعهم بالدموع

بعد برمجة جلسة لإسقاط عضويته.. النائب بخضرة يرد

بعد برمجة جلسة لإسقاط عضويته.. النائب بخضرة يرد

الرئيس تبون يستأنف دبلوماسية الغاز

الرئيس تبون يستأنف دبلوماسية الغاز

الرئيس تبون معزيا في وفاة شافية بوذراع.. كوكب أفل من سماء الفن الجزائري

الرئيس تبون معزيا في وفاة شافية بوذراع.. كوكب أفل من سماء الفن الجزائري

الوكالات السياحية تندد بإقصائها من بيع تذاكر الرحلات البحرية

الوكالات السياحية تندد بإقصائها من بيع تذاكر الرحلات البحرية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد