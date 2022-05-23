إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر رستم فاضلي  

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، مهام محافظ بنك الجزائر، رستم فاضلي، وعيّن صلاح الدين طالب خلفا له.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “طبقا لأحكام المادتين 91 الفقرة 7، و92 الفقرة 7، من الدستور، أنهى اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مهام محافظ بنك الجزائر، السيد رستم فاضلي، وعيّن السيد صلاح الدين طالب، محافظا جديدا للبنك، خلفا له”.