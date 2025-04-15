إنهاء مهام محمد شفيق مصباح كمستشار لدى رئيس الجمهورية

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهام مستشاره المكلّف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية محمد شفيق مصباح.

وعُيّن مصباح مستشارا لدى رئيس الجمهورية بتاريخ 9 أكتوبر 2023. قبل أن تنهى مهامه بمقتضى المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 22). والمؤرخ في 10 أفريل 2025.

وفي نفس العدد من الجريدة الرسمية، صدر مرسوم رئاسي يتضمن إنهاء مهام كمال رزيق كمستشار لدى رئيس الجمهورية مكلّف بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير، لتكليفه بوظيفة أخرى.

حيث عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، كمال رزيق وزيرا للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، خلفا لسابقه محمد بوخاري.

فيما عُيّن بوخاري في منصب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلفا لربيعة خرفي، التي أنهيت مهامها.