إنهاء مهام مدراء ورؤساء أقسام بمجمع صيدال

أنهت المديرة العامة للمجمع صيدال فطوم أقاسم، بتعلميات من وزير الصناعة الصيدلانية علي عون مهام العديد من المدراء ورؤساء الأقسام بالمجمع.

وأفاد بيان لوزراة الصناعة الصيدلانية أنه سيتم ضمان استمرارية الخدمة من قبل إطارات معينين بالنيابة، في انتظار إعادة نشر الكفاءات داخل المجمع، لتمكينه من تحقيق الأهداف المحددة المسطرة ضمن برنامج التطوير الخاص به.

وكان وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أكد أنه سيشرع بمعاقبة مسؤولين بمجمع صيدال بسبب عدم تنفيذهم لتعليمات الوزارة الوصية.