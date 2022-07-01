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الجزائر

إنهاء مهام مديري المنافسة والموارد البشرية بوزارة التجارة

الشروق أونلاين
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إنهاء مهام مديري المنافسة والموارد البشرية بوزارة التجارة

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا يقضي بإنهاء مهام كل من مديري المنافسة والموارد البشرية بوزارة التجارة.

وجاء في العدد 43 من الجريدة الرسمية “بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق لـ 15 جوان 2022، تُنهى مهام السيد رضا بوخروفة بصفته مديرا للمنافسة بوزارة التجارة -سابقا- لإحالته على التقاعد”

وأفاد المصدر ذاته بأنه و”بموجب مرسوم تنفيذي مؤررخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق لـ 15 جوان 2022، تُنهى مهام السيد جمال قراوي بصفته مديرا للموارد البشرية بوزارة التجارة – سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية”.

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