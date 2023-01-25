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إنهاء مهام مديري تربية ومعاهد للتكوين

إنهاء مهام مديري تربية ومعاهد للتكوين

نشيدة قوادري
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إنهاء مهام مديري تربية ومعاهد للتكوين
أرشيف

أنهت وزارة التربية الوطنية مهام ستة مديري تربية، إلى جانب إنهاء مهام مديرين للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية لإحالتهم على التقاعد، وهو القرار الذي يأتي بعد حركة التغييرات والتحويلات الجزئية التي أجراها وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد مؤخرا ومست بعضا من المديرين التنفيذيين الولائيين.
وبناء على العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد أنهيت مهام مديري التربية بست ولايات، ويتعلق الأمر بمدير التربية لولاية الأغواط عبد القادر رباح، الذي سيستفيد من إعادة الإدماج في رتبته الأصلية، وعلقمة بوراس مدير التربية في ولاية باتنة، إلى جانب إنهاء مهام مدير التربية لمديرية التربية للجزائر وسط، نور الدين خالدي، وكمال بوسطيل في ولاية قالمة، ورابح قديم في ولاية ميلة، بالإضافة إلى إنهاء مهام مدير التربية لولاية أم البواقي، رشيد بن مسعود، والذي تم تكليفه بمهام أخرى.
وبموجب مرسوم تنفيذي صادر في 7 جانفي الجاري، فقد تم إنهاء مهام مديرين بالمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، ويتعلق الأمر بالطيب آيت قاسي، مدير بالمعهد الوطني “الخنساء” بولاية سطيف، وكذا عبد الغني بلكحل مدير المعهد الوطني “أحمد مدغري” بولاية سعيدة، ومليكة سعيدي مديرة المعهد الوطني “مريم بوعتورة” بولاية قسنطينة، بالإضافة إلى إنهاء مهام كل من فؤاد المستاري مدير المعهد الوطني “الشيخ البشير الإبراهيمي” بولاية عين تيموشنت، ومحمد عزيزي ولد علي بالمعهد الوطني بولاية غليزان.

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