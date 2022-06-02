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إنهاء مهام مدير شركة النقل البحري للمسافرين
الجزائر

إنهاء مهام مدير شركة النقل البحري للمسافرين

الشروق أونلاين
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إنهاء مهام مدير شركة النقل البحري للمسافرين

أنهى اليوم الخميس ، وزير النقل عبد الله منجي، مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كمال إيسعد بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية انهاء المهام طال أيضا مسؤول محطة التوقف للشركة نفسها بالجزائر العاصمة، كمال إيداليا، وذلك بسبب سلوكهما المسيء لصورة الجزائر، والمضر بمصالح المواطنين.

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