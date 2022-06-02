إنهاء مهام مدير شركة النقل البحري للمسافرين
أنهى اليوم الخميس ، وزير النقل عبد الله منجي، مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كمال إيسعد بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية انهاء المهام طال أيضا مسؤول محطة التوقف للشركة نفسها بالجزائر العاصمة، كمال إيداليا، وذلك بسبب سلوكهما المسيء لصورة الجزائر، والمضر بمصالح المواطنين.
#هام
بأمر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أنهى، اليوم، وزير النقل، مهام كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كمال إيسعد، ومسؤول محطة التوقف للشركة نفسها بالعاصمة، كمال إيداليا، وذلك بسبب سلوكهما المسيء لصورة الجزائر، والمضر بمصالح المواطنين.
— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) June 2, 2022