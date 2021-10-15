إنهاء مهام مراد بوكرزازة لاختلالات وأخطاء كثيرة

إدارة المؤسسة العمومية للإذاعة توضح:

أكدت إدارة المؤسسة العمومية للإذاعة الوطنية أنه لم يتم بأي حال من الأحوال إنهاء علاقة عمل مراد بوكرزازة، مع الإذاعة، بل تم فقط إعفاؤه من مهامه كمدير لإذاعة قسنطينة، وهو اليوم يوجد في عطلة طلب الاستفادة منها شأنه في ذلك شأن أي عامل في الإذاعة، ويبقى صحافيا محترما يمارس مهامه بكل احترام، ويحتفظ بكل حقوقه.

وأوضحت في بيان لها أن إنهاء مهام بوكرزازة كمدير لإذاعة قسنطينة جاء تبعا لتقرير أعده جهاز التدقيق ومراقبة التسيير في المؤسسة، بعد زيارة تفتيش لهذه المحطة تمت يوم الـ27 سبتمبر 2021 والذي سجلت فيه اختلالات وأخطاء كثيرة في تسيير شؤون المحطة، وهو التقرير الذي ستترتب عنه موضوعيا إجراءات قانونية أخرى تحتفظ مصالح المؤسسة بحقها في عدم الإفصاح عنها، وأن المعني قد أطلع على سبب إعفائه من المنصب عن طريق مسؤوله المباشر، مدير تنسيقية الإذاعات الجهوية.

وأعربت عن استغرابها لما وصفت بـ”الحملة المشبوهة والمغرضة التي تطالها منذ يومين، والتي تهدف إلى تشويه سمعتها كوسيلة إعلامية عمومية وطنية عريــقة ومحترمة، عبر بث أخبار كاذبة تسيء في الحقيقة لناشريها، الذين لم يتحروا الحقيقة من المصدر قبل تداولها على صفحاتهم ومواقعهم وجرائدهم وقنواتهم، كما لم يحترموا وهم يقدمون على ذلك، أبسط قواعد المهنة وأخلاقياتها، وهم الذين تعود بعضهم على ادعاء تقديم دروس للغير في ذلك”.