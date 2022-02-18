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الجزائر

إنهاء مهام نزيه برمضان مستشار برئاسة الجمهورية مكلف بالمجتمع المدني والجالية

وليد.ع
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إنهاء مهام نزيه برمضان مستشار برئاسة الجمهورية مكلف بالمجتمع المدني والجالية

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حركة في رؤساء الدوائر، شملت 74 دائرة عبر 38 ولاية، بحسب مراسيم رئاسية، كما تضمن مرسوم رئاسي آخر  تعيينات جديدة في نفس المناصب، في خطوة لتسريع وتيرة التنمية المحلية بهذه الدوائر..

في وقت تتزامن الحركة الواسعة مع تغييرات أجرها الرئيس على الجهاز التنفيذي بتحرير الوزارة الأولى من حقيبة المالية وتعيين عبد الرحمان راوية وزيرا للمالية، كما عصفت التغييرات بمستشار برئاسة الجمهورية ويتعلق الأمر بنزيه برمضان إلى جانب إنهاء مهام مكلفين بالدراسات برئاسة الجمهورية.

يبدو أن رياح التغيير التي أرادها رئيس الجمهورية هبت قوية لتقتلع جذورا بإطارات عليا في الدولة من بينهم وزيرة الثقافة ومكلفان بالدراسة ورؤساء 75 دائرة عبر 34 ولاية بحسب المراسيم الصادرة في آخر عدد من الجريدة الرسمية.

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