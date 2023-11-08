إنهاء مهام نواب رئيس سوناطراك الثمانية ‏

لم يتم تعيين خليفة لهم بعد ‏

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهام كافة نواب الرئيس المدير العام ‏للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك.‏

وحسب آخر عدد من الجريدة الرسمية، فقد أنهيت مهام نواب الرئيس المدير العام ‏لسوناطراك بموجب مرسوم رئاسي، وشملت كلا من:‏

محمد سلماني نائب الرئيس المكلف بنشاط الاستكشاف والإنتاج، والذي يعد أهم ‏قسم بالشركة الوطنية، وأمين ملايكة المكلف بنشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب، ‏ونصر الدين فتوحي المكلف بنشاط تمييع الغاز الطبيعي وأنشطة الفصل، وبوطوبة ‏بعطوش بصفته مكلفا بنشاط التكرير والبيتروكيمياء.‏

كما أنهيت مهام فتيحة نفاح المكلفة بنشاط تسويق المحروقات، ومجيد أعراب ‏المسؤول عن المالية، وفتحي عرابي المسؤول عن تطوير الأعمال والتسويق، ‏ورشيد زرداني المسؤول عن الإستراتيجية والتخطيط.‏

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ “الشروق”: فإن تعيين خليفة نواب الرئيس ‏المدير العام لم يتم بعد، علما أن تعيينهم قد يتم من طرف الشركة لكن الترسيم في ‏المناصب يتطلب صدور مراسيم رئاسية أيضا.‏

للإشارة فإن معظم نواب الرئيس جرى تعيينهم في نهاية مارس 2020 بموجب ‏مراسيم رئاسية صدرت حينها.‏

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إنهاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهام ‏الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك توفيق حكار مطلع شهر أكتوبر الماضي، ‏وعين رشيد حشيشي خليفة له، والذي سبق أن تقلد مهام المدير العام بالنيابة في ‏أفريل 2019 واستمر على رأس الشركة لمدة ستة أشهر.‏

كما تضمن ذات العدد إنهاء مهام المديرة العامة للمحروقات بوزارة الطاقة، سامية ‏قنافدي، لإحالتها على التقاعد.‏