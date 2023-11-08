إنهاء مهام نواب رئيس سوناطراك الثمانية
أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهام كافة نواب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك.
وحسب آخر عدد من الجريدة الرسمية، فقد أنهيت مهام نواب الرئيس المدير العام لسوناطراك بموجب مرسوم رئاسي، وشملت كلا من:
محمد سلماني نائب الرئيس المكلف بنشاط الاستكشاف والإنتاج، والذي يعد أهم قسم بالشركة الوطنية، وأمين ملايكة المكلف بنشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب، ونصر الدين فتوحي المكلف بنشاط تمييع الغاز الطبيعي وأنشطة الفصل، وبوطوبة بعطوش بصفته مكلفا بنشاط التكرير والبيتروكيمياء.
كما أنهيت مهام فتيحة نفاح المكلفة بنشاط تسويق المحروقات، ومجيد أعراب المسؤول عن المالية، وفتحي عرابي المسؤول عن تطوير الأعمال والتسويق، ورشيد زرداني المسؤول عن الإستراتيجية والتخطيط.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ “الشروق”: فإن تعيين خليفة نواب الرئيس المدير العام لم يتم بعد، علما أن تعيينهم قد يتم من طرف الشركة لكن الترسيم في المناصب يتطلب صدور مراسيم رئاسية أيضا.
للإشارة فإن معظم نواب الرئيس جرى تعيينهم في نهاية مارس 2020 بموجب مراسيم رئاسية صدرت حينها.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب إنهاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهام الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك توفيق حكار مطلع شهر أكتوبر الماضي، وعين رشيد حشيشي خليفة له، والذي سبق أن تقلد مهام المدير العام بالنيابة في أفريل 2019 واستمر على رأس الشركة لمدة ستة أشهر.
كما تضمن ذات العدد إنهاء مهام المديرة العامة للمحروقات بوزارة الطاقة، سامية قنافدي، لإحالتها على التقاعد.