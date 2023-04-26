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إنهاء مهام 5 مبعوثين خاصّين في الخارجية الجزائرية

الشروق أونلاين
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إنهاء مهام 5 مبعوثين خاصّين في الخارجية الجزائرية
أرشيف
الخارجية الجزائرية

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بموجب مرسوم رئاسي، مهام 5 مبعوثين خاصّين في وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وينصّ المرسوم المؤرخ في 6 أفريل 2023، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 26)، على إنهاء مهام كلّ من:

  • أحمد بن يمينة، المبعوث الخاص المكلّف بقضايا الأمن الدولي،
  •  عبد الكريم حرشاوي، المبعوث الخاص المكلّف بالدبلوماسية الاقتصادية،
  • نور الدين عوام، المبعوث الخاص المكلّف بالقضية الفلسطينية والشرق الأوسط وقضية ليبيا،
  •  ليلى زروقي، المبعوثة الخاصة المكلّفة بالشراكات الكبرى،
  •  طاوس حدادي، المبعوثة الخاصة المكلّفة بالجالية الوطنية بالخارج.

وفي منتصف مارس الماضي، خلف أحمد عطاف سابقه رمطان لعمامرة على رأس وزارة الخارجية في الجزائر. في تعديل حكومي شمل 11 حقيبة وزارية.

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