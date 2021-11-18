إنهاء مهام 7 قناصلة للجزائر بفرنسا

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مراسيم رئاسية تقضي بإنهاء مهام 7 قناصلة للجزائر في فرنسا.

وتضمن العدد 86 من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا ينهي مهام قنصل الجزائر لدى فرنسا سعيد موسي بباريس.

كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما آخرا أنهيت بموجبه مهام قنصل الجزائر في تولوز عبد الحميد أحمد خوجة، وقنصل الجزائر بكريتاي بلقاسم محمودي، وكذا قنصل الجزائر ببونتوار حياة معوج، ونجاح بعزيز قنصل الجزائر في بوبيني.

وتم إنهاء مهام قنصل الجزائر في نيس عحدة تواتي ومحمد سعودي قنصل الجزائر لدى مونبولي، وفق مرسوم رئاسي أخر.