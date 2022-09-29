إنهاء مهام 10 أمناء عامين للولايات
أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس، بعد موافقة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، “حركة واسعة” في سلك الأمناء العامين للولايات.
أفاد بيان للوزارة: “بعد موافقة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، اليوم الخميس 3 ربيع الأول عام 1444 هجرية، الموافق لـ 29 سبتمبر 2022، حركة واسعة في سلك الأمناء العامين للولايات”.
وشملت الحركة -يضيف البيان- ترقية 22 إطارا بصفتهم أمناء عامين بالولايات، تحويل 7 أمناء عامين نحو ولايات أخرى، إلى جانب إنهاء مهام 10 أمناء عامين بالولايات.