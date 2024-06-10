إنهيار في سوق الذهب العالمي

سجّلت أسعار الذهب إنخفاضا كبيرا في البورصة العالمية، في ظرف 20 يوما، متأثرة بتقرير الوظائف الأمريكية الصادر عن البنك الاحتياطي الفدرالي.

وبلغ سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، 2296 دولارا للأونصة، مسجّلا خسارة قدرها 130 دولارا، بعد ان كان سعر الاونصة الواحدة عند مستوى 2426 دولار، يوم 20 ماي الماضي.

ويعدّ تقرير الوظائف الامريكية، واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد اتجاه أسعار الفائدة، أحد العناصر الاساسية المؤثرة في سوق الذهب العالمي، حيث يلجأ مستثمرو الذهب في الاسواق العالمية إلى التقرير لاتخاذ قرارات البيع والشراء.