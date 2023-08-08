إنييستا يصل دبي للانضمام إلى نادي الإمارات(فيديو)

وصل النجم السابق لمنتخب إسبانيا وبرشلونة أندريس إنييستا إلى دبي تمهيدا للانضمام لصفوف نادي الإمارات الإماراتي.

ونشر النادي الإماراتي مقطع فيديو لوصول إنييستا إلى الإمارات، عبر صفحته على “إكس”، تويتر سابقا، وعلق عليه بالقول: “أهلا بك أندريس إنييستا في نادي الإمارات”.

وظهر نجم نادي برشلونة السابق برفقة عائلته لدى وصوله إلى الإمارات وهو يرتدي وشاحا أخضر، وهو لون قميص نادي الإمارات.

وبانتقاله إلى الإمارات، أنهى النجم الإسباني 5 سنوات قضاها في صفوف فيسيل كوبي الياباني بعد رحيله عن برشلونة عام 2018.

وقال يوسف البطران رئيس نادي الإمارات خلال استقبال اللاعب في مطار دبي: “المفاوضات بدأت مع اللاعب منذ ثلاثة أسابيع وتكللت بالنجاح ومبروك للدوري الإماراتي تواجد نجم بحجم إنييستا”.