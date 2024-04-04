إنييستا يعتزم شراء أسهم نادٍ أوروبيِّ

يعتزم نجم كرة القدم الإسبانية سابقا أندريس إنييستا دخول عالم المال والأعمال، وشراء أسهم نادٍ أوروبيٍّ.

وسيكون إنييستا مرفوقا في هذه الخطوة بِزميله السّابق في نادي برشلونة بويان كركيتش. حيث يُجريان مفاوضات لِشراء نسبة 85% من أسهم نادي هيلسنغور من القسم الثاني الدانماركي.

وسيدفع إنييستا وكركيتش غلافا ماليا قيمته نحو مليونَي أورو، استنادا إلى تقرير نشرته الصّحيفة الدانماركية “تيبسبلادت”، الخميس.

ويُعاني فريق هيلسنغور أزمة مالية خانقة هذا الموسم، ويُصارع حاليا في ذيل الترتيب، لِتفادي النزول إلى الدرجة الثالثة.