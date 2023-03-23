إنييستا يعلّق على الاتهامات الموجهة لبرشلونة حول شراء الحكام

علّق نجم برشلونة السابق، آندريس إنييستا، على الاتهامات الموجهة لنادي برشلونة خول شراء الحكام، وذلك بعد الكشف عن قضية نيغريرا الشهيرة، في الأسابيع الأخيرة.

ورفض آندريس إنييستا، لاعب فيسيل كوبي الياباني حاليا، ما يتردد حول شراء برشلونة للحكام.

وقال إنييستا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “المعلومات حول قضية نيغريرا مشهورة، وأفهم أن كل التفاصيل يتم النظر فيها، ما حدث وما لم يحدث، وسنرى كيف ستسير الأمور”.

وأضاف: “أنا مقتنع تماما بأن شراء برشلونة للحكام أمر لم يحدث أبدًا، والشيء الوحيد الذي يمكنني قوله، هو أنني خلال الفترة التي لعبت فيها لم أشعر بأي شيء غريب، ولا أظن أن أي شخص يعتقد ذلك”.