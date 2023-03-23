-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إنييستا يعلّق على الاتهامات الموجهة لبرشلونة حول شراء الحكام

عمر سلامي
  • 304
  • 0
إنييستا يعلّق على الاتهامات الموجهة لبرشلونة حول شراء الحكام
ح.م
آندريس إنييستا

علّق نجم برشلونة السابق، آندريس إنييستا، على الاتهامات الموجهة لنادي برشلونة خول شراء الحكام، وذلك بعد الكشف عن قضية نيغريرا الشهيرة، في الأسابيع الأخيرة.

ورفض آندريس إنييستا، لاعب فيسيل كوبي الياباني حاليا، ما يتردد حول شراء برشلونة للحكام.

وقال إنييستا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “المعلومات حول قضية نيغريرا مشهورة، وأفهم أن كل التفاصيل يتم النظر فيها، ما حدث وما لم يحدث، وسنرى كيف ستسير الأمور”.

وأضاف: “أنا مقتنع تماما بأن شراء برشلونة للحكام أمر لم يحدث أبدًا، والشيء الوحيد الذي يمكنني قوله، هو أنني خلال الفترة التي لعبت فيها لم أشعر بأي شيء غريب، ولا أظن أن أي شخص يعتقد ذلك”.

مقالات ذات صلة
تشريح مُنافس “مُحاربي الصّحراء”

تشريح مُنافس “مُحاربي الصّحراء”

المنتخب الوطني بِلباس أبيض أمام النيجر

المنتخب الوطني بِلباس أبيض أمام النيجر

مَن هو مدرّب اللّياقة البدنية الجديد لـ “مُحاربي الصّحراء”؟

مَن هو مدرّب اللّياقة البدنية الجديد لـ “مُحاربي الصّحراء”؟

هذا ما قاله زفيزف خلال اجتماعه بلاعبي المنتخب الوطني والطاقم الفني

هذا ما قاله زفيزف خلال اجتماعه بلاعبي المنتخب الوطني والطاقم الفني

بلايلي يخضع لبرنامج تدريبي خاص

بلايلي يخضع لبرنامج تدريبي خاص

حافلات لِنقل أنصار “الخضر” إلى ملعب براقي

حافلات لِنقل أنصار “الخضر” إلى ملعب براقي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد