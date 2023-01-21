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الجزائر

 إن قزام: إحباط محاولة تهريب 42 ألف لتر من زيت المائدة

الشروق أونلاين
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 إن قزام: إحباط محاولة تهريب 42 ألف لتر من زيت المائدة
الأرشيف

أحبطت شرطة إن قزام محاولة تهريب 42 ألف لتر من زيت المائدة بقيمة مالية تفوق نصف مليار سنتيم.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنه في إطار محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية إن قرام، نهاية الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في التهريب والمضاربة غير المشروعة في المواد واسعة الاستهلاك.

وأضاف البيان أن العملية كُللت بتوقيف عنصري الشبكة المشتبه فيهما مع حجز ـ 42.000 لتر من مادة زيت المائدة المدعم  بقيمة مالية تفوق نصف مليار سنتيم.

وتابع البيان “تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، عن قضية التهريب، والمضاربة في المواد واسعة الإستهلاك، الدخول والإقامة غير الشرعية داخل التراب الوطني.

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