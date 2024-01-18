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الجزائر

إن قزام: حجز أزيد من 867 قنطارا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب

الشروق أونلاين
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إن قزام: حجز أزيد من 867 قنطارا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب
المديرية العامة للأمن الوطني.
حجزت شرطة إن قزام أزيد من 867 قنطارا من المواد الغذائية التي كانت موجهة للتهريب.

حجزت شرطة إن قزام أزيد من 867 قنطارا من المواد الغذائية التي كانت موجهة للتهريب، حسب بيان نشرته المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الخميس.

فحسب ذات المصدر، وفي إطار “حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم التهريب والمضاربة في السلع واسعة الاستهلاك”، قامت القوات العملياتية لأمن ولاية إن قزام الحدودية، خلال هذا الأسبوع “من ضبط 867,5 قنطارا من المواد الغذائية الأساسية واسعة الاستهلاك من مادتي الفرينة والسكر، كانت مخبأة على مستوى مخزن سري، وتوقيف 04 أشخاص من بينهم رعيتين أجنبيتين، مع حجز شاحنة كانت تستغل في العمل الإجرامي”.

البيان أفاد أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، يوم أمس الأربعاء، 17 جانفي، عن “قضية استغلال مخزن لتهريب مواد غذائية مدعمة يشكل تهديدا للاقتصاد الوطني، الدخول والإقامة غير شرعية للتراب الوطني.”

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