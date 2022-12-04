“إيتا إيروايز” الإيطالية بسبع رحلات أسبوعيا نحو الجزائر

كل التفاصيل عن الأسعار والتواقيت

حصلت شركة “إيتا إيروايز” Ita Airways الناقل الوطني الإيطالي، على الضوء الأخضر من السلطات الجزائرية، لرفع عدد الرحلات الأسبوعية، ليصل إلى 7 بدلا من 6، ما يعني أنها ستسير رحلة كل يوم إلى الجزائر، وهذا بعد أزيد من عام على إطلاق الشركة الجديدة.

في هذا السياق، أفادت مديرة مكتب “إيتا ايروايز” بالجزائر، وسيلة بوسعد، لـ”الشروق”، أن الرحلة السابعة للشركة ستكون عملية اعتبارا من 19 ديسمبر الجاري، من مطار روما فيوميتشينو إلى مطار الجزائر هواري بومدين، بعد أن حصلت الشركة على الضوء الأخضر من السلطات الجزائرية.

وأوضحت بوسعد أن الرحلة الإضافية السابعة ستنطلق من مطار روما كل اثنين على الساعة العاشرة و10 دقائق مساء والوصول إلى الجزائر العاصمة على الساعة منتصف الليل و5 دقائق، في حين تنطلق رحلة العودة صباح الثلاثاء على الخامسة و35 دقيقة، والوصول إلى روما على الساعة السابعة وربع.

وأشارت مسؤولة “إيتا إيروايز” بالجزائر إلى أن توقيت الرحلة الجديدة يسمح بنقل جميع الركاب القادمين من مختلف أنحاء العالم عبر مطار روما إلى الجزائر، والعكس أيضا بنقل المسافرين المتوجهين من الجزائر صوب أنحاء مختلفة من العام عبر مطار روما، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وخصوصا رحلة الهند (نيودلهي) التي جرى تدشينها فقط يوم 3 ديسمبر الجاري بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، وقريبا رحلة نحو جزر المالديف اعتبارا من 17 ديسمبر المقبل.

وبخصوص الأسعار أشارت بوسعد إلى أن رحلة الجزائر روما مثلا تبدأ انطلاقا من 24 ألف دينار ذهابا فقط، و35 ألف دينار للذهاب والعودة، في حين يمكن التوجه إلى ميلانو عبر مطار روما ابتداء من 32 ألف دينار، ونابولي 38 ألف دينار، والبندقية “فينيتسيا” ابتداء من 39 ألف دينار.

أما الوجهات الدولية التي يمكن للجزائريين التوجه إليها انطلاقا من مطار العاصمة مرورا بروما، فإنها تبدأ من 95 ألف دينار بالنسبة لنيويورك و87 ألف دينار لميامي و138 ألف دينار نحو لوس أنجلس، وابتداء من 29 ألف دينار لبرشلونة و34 ألف دينار نحو لندن، وابتداء من 31 ألف دينار نحو أثينا اليونانية.

وحاليا تسير “إيتا إيروايز” النقل الوطني الإيطالي، 6 رحلات أسبوعيا نحو الجزائر انطلاقا من مطار روما فيوميتشيو، ويجري العمل على رفعها وتوسيعها مستقبلا نحو مطاري قسنطينة ووهران.

وقبل أيام، عبر سفير روما بالجزائر، جيوفاني بولييزي، عن أمله في رفع عدد الرحلات الجوية الأسبوعية للناقل الوطني لبلاده “إيتا إيروايز”، لمرافقة العلاقات الثنائية القوية والمكثفة بين البلدين.

واعتبر السفير بولييزي خلال احتفالية لمكتب “إيتا إيروايز” الجزائر، بمرور عام على إطلاق الشركة الجديدة، أن للرحلات الجوية دورا جد هام في تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصا أن هناك اهتماما متزايدا بالجزائر في إيطاليا في الفترة الأخيرة، وأيضا في ظل حركية يشهدها قطاع المال والأعمال بين البلدين.