“إيتا إيروايز” الايطالية بـ14 رحلة أسبوعيا نحو الجزائر

"الشروق" تنشر تفاصيل مواعيد الرحلات وأسعارها

رفع الناقل الجوي الوطني الإيطالي “إيتا إيروايز” عدد رحلاته الأسبوعية نحو الجزائر إلى 14 رحلة، بمعدل رحلتين يوميا، وهو البرنامج الذي يتوافق مع وتيرة ما قبل جائحة كوفيد، لكن هذه المرة تزامنا مع علاقات سياسية، دبلوماسية، اقتصادية، تجارية بين البلدين وصلت مستويات غير مسبوقة.

وأفادت مديرة مكتب “إيتا إيروايز” بالجزائر وسيلة بوسعد لـ”الشروق”، أن الشركة ومنذ بداية جوان الجاري، رفعت عدد رحلاتها الجوية اليومية إلى رحلتين أي بمجموع 14 رحلة أسبوعيا انطلاقا من مطار روما فيوميتيشنو نحو مطار الجزائر هواري بومدين، مشيرة إلى أن العملية جاءت بعد موافقة السلطات الجزائرية ممثلة بمديرية الطيران المدني على طلب قدمه الناقل الوطني الايطالي.

وأشارت بوسعد إلى أن الشركة عادت وفق هذه العملية إلى برنامج الرحلات الذي كان ساريا قبل انتشار جائحة كوفيد-19 عام 2020، أي بمعدل رحلتين يوميا و14 أسبوعيا.

ويكون انطلاق الرحلات من روما على الساعة العاشرة و10 دقائق ليلا بمعدل 7 رحلات، بينما تنطلق خمس أخرى على الثالثة زوالا ورحلتان على الساعة التاسعة و20 دقيقة صباحا.

أما رحلات العودة فتنطلق 7 منها على الساعة الرابعة والنصف صباحا، و5 رحلات على الرابعة زوالا، ورحلتان على الحادية عشرة وربع صباحا.

ووفق المسؤولة ذاتها فإن رفع عدد الرحلات يتزامن مع إطلاق الشركة رحلات نحو مطار العاصمة الأمريكية واشنطن، ما يتيح للجزائريين التوجه مباشرة إليها عبر روما، وأيضا سان فرانسيسكو اعتبارا من جويلية المقبل، لتضاف إلى عديد الوجهات الدولية الأخرى.

وبخصوص الأسعار، أوضحت بوسعد أنها تنطلق من 35 ألف دينار بالنسبة لرحلات روما، مشيرة إلى أن هذه الأسعار ما زالت متوفرة على بعض الرحلات، في حين تنطلق من 40 ألف دينار بالنسبة للوجهات الأوربية عبر روما، خصوصا بالنسبة للجزائريين الراغبين في قضاء العطلة خارج أرض الوطن.

ولفتت المتحدثة إلى أن الرحلات القادمة من روما وخصوصا قبل عيد الأضحى المبارك ممتلئة تقريبا، خصوصا من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة سواء بإيطاليا أو دول أخرى.

من جهة أخرى، كشفت وسيلة بوسعد أن “إيتا إيروايز” ستشارك بفضاء عرض خاص بها خلال معرض الجزائر الدولي الذي ستكون ايطاليا ضيف الشرف فيه، وينظم في الفترة ما بين 19 على 24 جوان بقصر المعارض الصنوبر البحري، وهذا بصفتها واحدة من الشركات الايطالية الكبرى.