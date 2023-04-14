“إيتا ايروايز” تسير رحلتين أسبوعيا إلى الجزائر اعتبارا من جوان المقبل

أحد أقدم بنوك ايطاليا ينظم ندوة حول فرص الأعمال بها

ينظم أحد أقدم البنوك الشعبية في إيطاليا، الأربعاء القادم، ندوة مخصصة للسوق الجزائرية، ستركز على الفرص المتاحة أمام الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة ومختلف الإجراءات الجمركية وغيرها، ما يعكس الاهتمام المتزايد من دوائر المال والأعمال في هذا البلد الأوروبي بالجزائر، في وقت يستعد فيه الناقل الوطني الإيطالي “إيتا ايروايز” لتسيير رحلتين يوميا إلى الجزائر بدل واحدة حاليا اعتبارا من جوان المقبل.

في هذا السياق، ذكر مكتب الجزائر لوكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية “إي سي أو”، في بيان، أن الندوة تنظم من طرف “البنك الشعبي سوندريو”، وستخصص للقيام بالأعمال في الجزائر والفرص المتاحة بها للشركات والمؤسسات الإيطالية.

وأوضح المصدر ذاته، أن الندوة ستتطرق للسوق الجزائرية والعلاقات الاقتصادية مع إيطاليا والفرص التي تتيحها مختلف القطاعات في الجزائر للشركات الإيطالية، موضحا أنه سيتم أيضا مناقشة الإجراءات الجمركية الجزائرية وشهادات المطابقة المطلوبة وإجراءات التخفيف من المخاطر التجارية.

وسيشارك في هذه الندوة رئيس مكتب الجزائر لوكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية “إي سي أو” غابريالي باروني، فضلا عن سفارة الجزائر بالعاصمة روما، وفرع اتحاد الصناعيين الإيطاليين للبحر المتوسط وإفريقيا والشرق الأوسط، وهيآت ومؤسسات أخرى.

وسيتم بث الندوة على أرضيات رقمية مخصصة للغرض ذاته، في حين تم فتح التسجيل للمشاركة اعتبارا من الجمعة 14 أفريل.

ويعتبر بنك سوندريو العمومي، نسبة إلى منطقة سوندريو بناحية بييمونتي شمال غربي ايطاليا، أحد أقدم المؤسسات المصرفية العمومية في البلاد، ويعود تأسيسه إلى سنة 1871، أي تزامنا مع الوحدة الإيطالية بمفهومها الحالي، وهو عبارة عن مؤسسة ذات أسهم، مدرجة في بورصة ميلانو للتعاملات المالية، مرخص لها بجمع الادخار وأيضا تقديم القروض سواء للزبائن أو المساهمين فيها.

في ذات السياق، وفي إطار الاهتمام المتزايد لدوائر المال والأعمال الإيطالية بالجزائر، من المنتظر أن يرفع الناقل الوطني للبلاد “إيتا إيروايز” عدد رحلاته اليومية والأسبوعية إلى الجزائر اعتبارا من جوان المقبل.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”الشروق” أن الناقل الإيطالي سيسير رحلتين يوميا إلى الجزائر اعتبارا من جوان، أي بمعدل 14 رحلة أسبوعيا، عوض 7 رحلات أسبوعيا الحالية، والتي كانت 6 فقط قبل 19 ديسمبر الماضي.

وحسب المصادر ذاتها، فإن هذا المعدل أي رحلتين يوميا و14 أسبوعيا، هو عودة إلى نفس الوتيرة التي كان عليها الناقل الوطني الإيطالي السابق “أليطاليا” سنة 2019، الذي عوضته “إيتا إيروايز” منذ أكتوبر الماضي، أي قبل انتشار جائحة كوفيد-19.

سيسهم رفع عدد الرحلات الجوية في خدمة حركة دوائر المال والأعمال بين البلدين إضافة للجالية الجزائرية المقيمة في إيطاليا من خلال 14 رحلة خصوصا أن رفعها سيكون شهر جوان مع بداية موسم العطل، ولكن أيضا سيتيح للجزائريين بلوغ وجهات دولية أخرى على غرار واشنطن وسان فرانسيسكو الأمريكيتين، وهما الوجهتان اللتان سيشرع الناقل الإيطالي في تسيير رحلات إليهما اعتبارا من شهر جوان أيضا.

وكما هو معلوم، فإن “إيتا إيروايز” تسير رحلات من مطار العاصمة الإيطالية روما “فيوميتشينو-ليوناردو دافينتشي” إلى مطار الجزائر هواري بومدين.