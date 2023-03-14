إيتشيعلي يخلف مجيبة على رأس المديرية الفنية الوطنية للتحكيم

افتتاح أكاديمية للمواهب التحكيمية الشابة مع بداية الموسم القادم

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن تعيين الحكم الدولي الجزائري السابق، عبد الحق إيتشيعلي، على رأس المديرية الفنية الوطنية للتحكيم خلفا للحكم الدولي السابق، رشيد مجيبة، الذي فضّل الانسحاب والبقاء في الإتحادية الموريتانية لكرة القدم.

وحسب ما أوضحته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الاثنين على موقعها الرسمي، فإنه تم اتخاذ هذا القرار خلال الاجتماع الاستثنائي للمكتب الفيدرالي، المنعقد يوم الأحد بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى.

وفي ذات الاجتماع، عرض نائب رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم، جمال حيمودي، وضع الهيئة التي يشرف عليها، حيث تطرق إلى “المشاركة الرائعة للحكم حمزة بوزيت خلال نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة لأقل من 20 سنة التي احتضنتها مصر، بعد ما أدار بامتياز خمس مباريات والتي من خلالها نال ثناء الكنفيدرالية الإفريقية”.

من جانب آخر، أعلنت الفاف عن “افتتاح أكاديمية للمواهب التحكيمية الشابة مع بداية الموسم الكروي القادم 2023-2024، وتعيينهم لإدارة مباريات الفئات الشبانية التي تعرف نقصا في ثلاثي التحكيم”.

وباقتراح من اللجنة الفيدرالية للتحكيم، “اختار أعضاء المكتب الفيدرالي الحكم المساعد عباس أكرم زرهوني، ليكون في القائمة الرسمية لحكام الكاف، بالإضافة إلى خمسة حكام آخرين للمشاركة في كأس افريقيا المقبلة 2023 لفئة أقل من 17 سنة” المقررة بالجزائر من 29 أفريل إلى 19 ماي القادمين.

وفضلا عن ذلك، فقد اختارت اللجنة الفيدرالية ملعب الرويبة لاحتضان تدريبات الحكام خلال “كان” فئة أقل من 17 سنة.