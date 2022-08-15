-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

“إيتوزا”: افتتاح وكالة تجارية جديدة على مستوى محطة أول ماي

الشروق أونلاين
  • 197
  • 0
“إيتوزا”: افتتاح وكالة تجارية جديدة على مستوى محطة أول ماي

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري “إيتوزا”، الاثنين، عن فتح وكالة تجارية جديدة على مستوى محطة أول ماي.

وجاء في بيان المؤسسة أنه “في اطار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي حافلات “إيتوزا” وللتقرب أكثر من زبائنها، تنهي المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر و ضواحيها إلى علم زبائنها الكرام عن فتح وكالة تجارية جديدة على مستوى محطة اول ماي”.

وأوضح البيان ان الوكالة التجارية الجديدة مجهزة و جاهزة لاستقبال الزبائن من السبت إلي الخميس بداية من الساعة (7 سا) السابعة صباحا لغاية الساعة السابعة مساءا ( 19سا).

كما ذكرت المؤسسة إنه يمكن لزبائنها تجديد أو اقتناء بطاقات الاشتراك غير التلامسية على مستوى كل من نقاط البيع المتواجدة على مستوى الوكالة التجارية 21 شارع “الفرد دي ميسي” بلوزداد، الوكالة التجارية الجديدة محطة أول ماي، محطة بن عكنون، محطة ساحة الشهداء و كذلك المدرج الميكانيكي المتواجد بشارع محمد الخامس.

مقالات ذات صلة
نحو تحويل مليون مركبة إلى “سيرغاز”

نحو تحويل مليون مركبة إلى “سيرغاز”

كورونا تعيد تفعيل البروتوكول الصحي بالمدارس

كورونا تعيد تفعيل البروتوكول الصحي بالمدارس

أخبار الجزائر ليوم السبت 13 أوت 2022

أخبار الجزائر ليوم السبت 13 أوت 2022

عرسان يتوسّلون المُحسنين لإتمام “نصف الدين”

عرسان يتوسّلون المُحسنين لإتمام “نصف الدين”

لعمامرة يبرز الأهمية التي يوليها الرئيس تبون للجالية بالخارج

لعمامرة يبرز الأهمية التي يوليها الرئيس تبون للجالية بالخارج

الجزائريون تحدّثوا 41 مليار دقيقة في الهاتف خلال 90 يوما

الجزائريون تحدّثوا 41 مليار دقيقة في الهاتف خلال 90 يوما

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد