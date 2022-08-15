“إيتوزا”: افتتاح وكالة تجارية جديدة على مستوى محطة أول ماي

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري “إيتوزا”، الاثنين، عن فتح وكالة تجارية جديدة على مستوى محطة أول ماي.

وجاء في بيان المؤسسة أنه “في اطار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي حافلات “إيتوزا” وللتقرب أكثر من زبائنها، تنهي المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر و ضواحيها إلى علم زبائنها الكرام عن فتح وكالة تجارية جديدة على مستوى محطة اول ماي”.

وأوضح البيان ان الوكالة التجارية الجديدة مجهزة و جاهزة لاستقبال الزبائن من السبت إلي الخميس بداية من الساعة (7 سا) السابعة صباحا لغاية الساعة السابعة مساءا ( 19سا).

كما ذكرت المؤسسة إنه يمكن لزبائنها تجديد أو اقتناء بطاقات الاشتراك غير التلامسية على مستوى كل من نقاط البيع المتواجدة على مستوى الوكالة التجارية 21 شارع “الفرد دي ميسي” بلوزداد، الوكالة التجارية الجديدة محطة أول ماي، محطة بن عكنون، محطة ساحة الشهداء و كذلك المدرج الميكانيكي المتواجد بشارع محمد الخامس.