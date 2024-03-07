إيتوزا: برنامج جديد لنقل المصلين إلى جامع الجزائر

أعلنت مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيهـا “إيتـوزا” تسيطر برنـامج نقـل جديد لنقل المصـلين إلـى جامع الجزائر لأداء صلاة الجمعة.

وفي27 فيفري، أكدت المؤسسة في بيان لها، أنه وبمناسبة فتح “جامع الجزائر”، لأداء صلاة الجمعة ابتداء من الفاتح مارس المقبل، خصصت “إيتوزا” 49 حافلة موزعة على 13 خطا لضمان النقل ذهابا وإيابا للمصلين.

وسخرت حافلتين لتسهيل تنقلات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمزودة بالآليات اللازمة، وذلك بعد الحجز المسبق عند مركز القيادة المركزية على الرقم 0555026594.

ولتسهيل عملية التنقل وضعت المؤسسة مراقبين لتوجيه المصلين، مع توزيع مطويات تحمل المعلومات اللازمة المتضمنة برنامج النقل نحو جامع الجزائر. فضلا عن تزويد الحافلات بنظام معلوماتي يحدد وجهاتها.

وبخصوص هذا البرنامج، أوضح البيان ذاته، أنه ينطلق من الساعة 09سا 30د صباحا ويدوم إلى غاية الساعة 15سا 30د زوالا، بتذكرة يقدر ثمنها بـ 50 دج بالنسبة للنقل الحضري و 100 دج بالنسبة للشبه الحضري، تمتد صلاحيتها “ذهابا وإيابا”، داعية الزبائن إلى الاحتفاظ بها عند الإياب.

وأشار المصدر إلى أن دفع التذاكر يكون في نقاط الانطلاق المتمثلة في ساحة أول ماي (5 حافلات)، المعدومين (5 حافلات). محطة القطار الحراش (5 حافلات)، القبة (5 حافلات)، ساحة الشهداء (5 حافلات)، محطة القطار بئر توتة (10 حافلات)، موقف -OPLA- (2 حافلات). رويبة (حافلتان 2)، قصر المعارض (حافلتان 2 ). خميس الخشنة مرورا بحمادي (حافلتان 2 ). أولاد موسى (حافلتان 2)، محطة متعددة الأنماط خروبة (حافلتان 2) زرالدة (حافلتان 2 ).

ولضمان سير أحسن لعدد الحافلات ولتسهيل حركة المرورية سيتم ركن حافلات “ايتوزا” بالقرب من موقف “أرديس”، وعلى طول الواجهة الشمالية بالتوازي مع الطريق السريع، مما يمكن المصلين من الالتحاق بالحافلات عند نهاية صلاة الجمعة.