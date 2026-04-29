“إيتوزا” تخصص حافلات مجانية للأنصار

نهائي كأس الجزائر 2026:

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، في بيان لها، عن تخصيص رحلات مجانية لأنصار كل من اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد، وهذا في إطار نهائي كأس الجزائر 2026.

وسيستفيد أنصار الفريقين المنشطين للنهائي من رحلات مجانية بين 10سا و12سا، انطلاقا من محطة كيتاني بالنسبة لأنصار اتحاد الجزائر، ومن مجلس قضاء الجزائر بالنسبة لأنصار شباب بلوزداد، يوضح البيان.

أما بالنسبة للرسميين، فقد تمت برمجة الرحلات بين الساعة 11سا و13سا انطلاقا من موقف سيارات ملعب 5 جويلية، وفقا للمصدر ذاته. وستنطلق رحلات العودة مباشرة بعد نهاية المباراة، تضيف مؤسسة “إيتوزا” التي دعت أنصار الفريقين إلى “الالتزام بالتعليمات التنظيمية واحترام توجيهات أعوان التأطير بما يضمن تنقلا منظما وعودة آمنة في أحسن الظروف”.