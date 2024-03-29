“إيتوزا” تطلق خدمة الدفع الإلكتروني لفائدة زبائنها

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري للمسافرين لمدينة الجزائر وضواحيها ”إيتزوا”، عن إطلاق خدمة الدفع الالكتروني لتمكين زبائنها من تجديد بطاقات اشتراكهم.

وقالت المؤسسة الخميس، في بيان لها أنه “في إطار تطوير ورقمنة الخدمات الالكترونية المقدمة لمستخدمي حافلات ايتوزا، وقصد تسهيل التعاملات التجارية، تعلم المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها زبائنها عن انطلاق خدمة الدفع الالكتروني “اي-خدماتي e-Khadamati”.

وأوضح البيان بأنه يمكن لمستخدمي حافلات ايتوزا “كمرحلة أولى” تجديد بطاقات اشتراكهم، من خلال هذه الخدمة المتوفرة على الموقع الرسمي للشركة.