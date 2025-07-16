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“إيتوزا” تطلق خطًا جديدًا يربط بين هاتين المدينتين

محمد فاسي
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“إيتوزا” تطلق خطًا جديدًا يربط بين هاتين المدينتين
ح.م
حافلة المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "إيتوزا"

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، الأربعاء، عن إطلاق خط جديد يحمل رقم 228، يربط مدينة بواسماعيل بمحطة بن عكنون، مرورًا بمحطة القطار زرالدة، وذلك ابتداءً من الأحد 20 جويلية 2025، تنفيذًا لتعليمات وزير النقل.

ويمر الخط الجديد في اتجاه الذهاب عبر: بواسماعيل – حي 2000 مسكن (عدل فوكة) – القرية – محطة القطار زرالدة – بوشاوي – محطة نقل المسافرين (عين الله) – بن عكنون، أما في اتجاه العودة، فيسلك المسار ذاته بالعكس.

وبخصوص التوقيت، أوضحت المؤسسة أن أول انطلاق من بواسماعيل نحو بن عكنون سيكون على الساعة 06:00 صباحًا، بينما يكون آخر انطلاق من بن عكنون نحو بواسماعيل في حدود الساعة 18:20 مساءً.

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