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الجزائر

إيتوزا: تعديل مواقيت سير الحافلات بسبب الحجر الصحي

الشروق أونلاين
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إيتوزا: تعديل مواقيت سير الحافلات بسبب الحجر الصحي

أعلنت مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها إيتوزا، عن تعديل طفيف في انطلاق حافلاتها.

وجاء في بيان للمؤسسة الاثنين، “إثر قرار تعديل توقيت الحجر الجزئي المنزلي لولاية الجزائر ، تعلم مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها إيتوزا زبائنها الكرام، بأن توقيت سير حافلات الجزائر سيشهد تعديلا طفيفا بداية من اليوم الإثنين 26 جويلية 2021 حيث سيكون أول انطلاق على الساعة 06:00 وآخر انطلاق يكون على الساعة 18:00 مساء”

وتابع بيان المؤسسة “كما نعيد تذكير جميع زبائننا الكرام بأن ارتداء الكمامة إجباري على متن حافلات الجزائر ويمنع منعا باتا الصعود لكل من لا يرتديها”.

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