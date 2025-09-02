-- -- -- / -- -- --
الجزائر

“إيتوزا” تعلن عن برنامج النقل الخاص بالدخول الاجتماعي الجديد

محمد فاسي
حافلة المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "إيتوزا"

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، الثلاثاء، عن إدخال برنامج الدخول الاجتماعي 2025/2026 حيز الخدمة ابتداء من يوم الأحد 14 سبتمبر المقبل، وذلك وفق مخطط جديد يحدد مواعيد الانطلاق وتواتر الرحلات.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن أولى الرحلات ستنطلق على الساعة السادسة صباحاً، فيما ستكون آخر الرحلات في الفترة الصباحية على الساعة 18:30، بمعدل يتراوح بين 20 و40 دقيقة بالنسبة للخطوط الحضرية، وبين 40 و60 دقيقة بالنسبة للخطوط شبه الحضرية. أما الفترة الليلية فستمتد من الساعة 19:00 إلى منتصف الليل.

كما أفادت “إيتوزا” أن برنامج الاستغلال الصيفي، الذي شمل رحلات نحو البحر والمنتزهات ومسجد الجزائر، سيتوقف ابتداء من يوم السبت 6 سبتمبر 2025، باستثناء الرحلات الموجهة إلى جامع الجزائر لأداء صلاة الجمعة، التي ستظل سارية.

