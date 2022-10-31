إيتوزا تعلن عن تمديد ساعات الخدمة يومي الإثنين والثلاثاء

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “ايتوزا”، عن تمديد ساعات الخدمة، يومي الاثنين والثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ68 لاندلاع الثورة.

وأوضح بيان للمؤسسة أنه “بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الثامنة والستين “68” لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة, تنهي المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها إلى علم زبائننا الكرام أن حركة النقل متوفرة عبر كامل خطوط شبكة “إيتوزا” يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر وكذا تمديد ساعات العمل للفرق الليلية إلى غاية الساعة الواحدة صباحا للسماح للمواطنين بالمشاركة في فعاليات الاحتفال بهذا الحدث”.

إيتوزا تندد بالاعتداءات التي يتعرض لها سائقوها عبر هذا الخط

وفي 14 أكتوبر 2022، نددت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا” بالاعتداءات التي يتعرض لها سائقو الحافلات.

وفي بيان لها نددت “إيتوزا” بشدة بما وصفته بالاعتداءات الهمجية المتسلسلة التي يتعرض لها سائقو حافلات الجزائر على مستوى الخط الجديد الرابط بين أحياء مدينة سيدي عبد الله ومحكة القطار منذ دخولها حيز الخدمة.