“إيتوزا” تمدد ساعات عملها مساء تزامنا مع الصيف

دعت إلى التقيد بالتدابير الوقائية مع ارتفاع الإصابات بكورونا

قامت مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر “إيتوزا”، بتعديل مواقيت عمل حافلاتها بتمديد الساعات عبر مختلف الخطوط إلى غاية الثامنة ليلا عوض السابعة بإضافة ساعة أخرى عن التوقيت المعتاد طيلة الشهور الماضية وذلك تزامنا وحلول موسم الصيف الذي يعرف حركية مضاعفة للمسافرين خاصة في الفترة المسائية، كما دعت الشركة بالمناسبة زبائنها بضرورة احترام مختلف التدابير الوقائية حفاظا على السلامة العمومية تجنبا لأي إصابات جديدة خاصة مع دخول موجة ثالثة للجائحة.

تعديل مواقيت سير حافلات “إيتوزا” بعد تمديدها من السابعة إلى غاية الثامنة ليلا، دخل حيز الخدمة انطلاقا من الفاتح من جويلية الجاري دون أن تحدد الجهات نفسها إن كان البرنامج الجديد هذا سيتواصل إلى بعد نهاية فصل الصيف وموسم الاصطياف أو إلى إشعار آخر حيث سيشمل التمديد هذا مختلف الخطوط الناشطة على مستوى العاصمة وضواحيها حيث سيكون أول انطلاق في حدود الخامسة و45 دقيقة صباحا وآخر انطلاق على الساعة الثامنة مساء بدل السابعة مساء، وبهذا التعديل سيتنفس اغلب المسافرين الصعداء ضمانا لتنقلاتهم المسائية بكل أريحية، لاسيما وأن المدة هذه تعتبر من بين أكثر الفترات التي يزداد الطلب فيها على النقل، خاصة منهم المتوجهين إلى مناطق الاستجمام والنزهة، أين يجد هؤلاء صعوبة في العودة مساء إلى منازلهم، وهو ما يستدعي تدعيم الخطوط الأكثر مطلبا خاصة باتجاه البلديات الساحلية ضمانا لتنقل بدون منغصات.

وعلى صعيد آخر، دعت مؤسسة “إيتوزا” كافة زبائنها إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة العودة إلى الحزم المعتمد في بدايات عودة نشاطها بعد توقف لأشهر السنة المنصرمة بسبب وباء كورونا حتى لا يحرم المواطن من خدماتها في حالة ارتفاع عدد حالات الإصابة مجددا، خاصة وأن كل المؤشرات تؤكد عودة قوية لحالات كورونا قد تجرنا إلى موجة ثالثة، داعية إلى ضرورة التقيد بكل الإجراءات اللازمة داخل الحافلات والتعاون مع مختلف أعوانها ضمانا للسلامة العمومية وذلك بوجوب ارتداء الكمامة داخل الحافلة طيلة فترة الرحلة، استعمال المطهر واحترام مسافة الأمان.